Парад Победы на Красной площади впервые покажут в наземном транспорте Москвы

В Московском метрополитене в честь Дня Победы организуют трансляцию парада на Красной площади.

Как пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта Москвы, также видео запустят и в наземном городском транспорте.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что общее количество экранов, на которых будет проходить трансляция парада Победы, составит около 35 тысяч: более 22,7 тыс. в метро и 11,5 тыс. в наземном транспорте.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.