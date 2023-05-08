Парад Победы на Красной площади впервые покажут в наземном транспорте Москвы
- РИА Новости
Как пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта Москвы, также видео запустят и в наземном городском транспорте.
Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что общее количество экранов, на которых будет проходить трансляция парада Победы, составит около 35 тысяч: более 22,7 тыс. в метро и 11,5 тыс. в наземном транспорте.
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.