New York Times получила премию Пулитцера за расследование по мотивам инсценировки киевским режимом массовых убийств в Буче.

Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты New York Times получили премию 2023 года в категории «Международная журналистика». Издание в декабре 2022 года выпустило расследование, которое, по утверждению журналистов, якобы позволило установить конкретную воинскую часть ВС России, причастную к событиям в Буче.

Премию также получили фотографы агентства Associated Press, которые были отмечены за работу в Мариуполе.

Российская сторона называет прошлогодние события в Буче инсценировкой и отвергает обвинения в причастности к массовой гибели местного гражданского населения.

В апреле постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся.

23 мая Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.