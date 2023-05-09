Axios: Байден беспокоит окружение нездоровыми гастрономическими предпочтениями

Американский лидер Джо Байден беспокоит своё окружение нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на окружение американского президента.

В материале сказано, что данная ситуация вызвала конфликт между Байденом, который предпочитает углеводы, а не зелень, и его женой Джилл Байден, которая считает, что ему необходимо есть больше рыбы и овощей, независимо от того, что они не нравятся президенту.

Уточняется, что диета 80-летнего американского лидера важна для поддержания здоровья в преддверии новых выборов.

4 мая бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт выразил мнение, что политическая власть в США сосредоточена в руках супруги американского президента Джилл Байден.

Он отметил, что Джилл Байден оказывает огромное влияние на своего мужа Джо Байдена и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться.