Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Axios: Байден беспокоит окружение нездоровыми гастрономическими предпочтениями

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден беспокоит своё окружение нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на окружение американского президента.

В материале сказано, что данная ситуация вызвала конфликт между Байденом, который предпочитает углеводы, а не зелень, и его женой Джилл Байден, которая считает, что ему необходимо есть больше рыбы и овощей, независимо от того, что они не нравятся президенту.

Уточняется, что диета 80-летнего американского лидера важна для поддержания здоровья в преддверии новых выборов.

4 мая бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт выразил мнение, что политическая власть в США сосредоточена в руках супруги американского президента Джилл Байден.

Он отметил, что Джилл Байден оказывает огромное влияние на своего мужа Джо Байдена и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить