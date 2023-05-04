19FortyFive назвал настоящим президентом США Джилл Байден, имеющую большое влияние на мужа

Бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт выразил мнение, что политическая власть в США сосредоточена в руках супруги американского президента Джилл Байден.

«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать», — написал он в материале для 19FortyFive.

Вейхерт отметил, что Джилл Байден оказывает огромное влияние на своего мужа Джо Байдена и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться.

5 апреля сообщалось, что США на коронации короля Великобритании Карла III представит первая леди Джилл Байден.

19 апреля Джо Байден и Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой говорится о доходе их семьи в размере $579,5 тыс. за год.