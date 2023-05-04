Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

19FortyFive назвал настоящим президентом США Джилл Байден, имеющую большое влияние на мужа

Короткая ссылка
Бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт выразил мнение, что политическая власть в США сосредоточена в руках супруги американского президента Джилл Байден.

«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать», — написал он в материале для 19FortyFive.

Вейхерт отметил, что Джилл Байден оказывает огромное влияние на своего мужа Джо Байдена и на проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться.

5 апреля сообщалось, что США на коронации короля Великобритании Карла III представит первая леди Джилл Байден.

19 апреля Джо Байден и Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой говорится о доходе их семьи в размере $579,5 тыс. за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить