Байден отчитался о годовом доходе своей семьи в $579,5 тысяч
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой говорится о доходе их семьи в размере $579,5 тысяч за год.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Чета Байденов отчиталась о совершении пожертвований в размере $20,1 тыс.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США необходим нормальный, здравомыслящий президент.
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