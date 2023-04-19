Байден отчитался о годовом доходе своей семьи в $579,5 тысяч

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой говорится о доходе их семьи в размере $579,5 тысяч за год.

Об этом говорится в сообщении Белого дома. Чета Байденов отчиталась о совершении пожертвований в размере $20,1 тыс. Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США необходим нормальный, здравомыслящий президент.