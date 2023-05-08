ЕС организует переговоры лидеров Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе
Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.