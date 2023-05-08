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ЕС организует переговоры лидеров Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе

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В Брюсселе 14 мая состоятся переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана, а также главы Евросовета Шарлем Мишелем.
ЕС организует переговоры лидеров Армении и Азербайджана 14 мая в Брюсселе

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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