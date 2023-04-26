В Кремле заявили, что Путин и Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности Карабаха

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы обеспечения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В Кремле заявили, что Путин и Пашинян обсудили вопросы обеспечения безопасности Карабаха
  • РИА Новости

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Ранее пресс-служба армянского кабмина сообщила, что Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

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