Песков заявил о безальтернативности трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху

Трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приветствует любые шаги по снижению напряжённости в Закавказье.

«Эти трёхсторонние договорённости являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

10 ноября 2020 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.