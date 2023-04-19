Песков заявил о безальтернативности трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху

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Трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил о безальтернативности трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху
  • Legion-Media

По его словам, Москва приветствует любые шаги по снижению напряжённости в Закавказье.

«Эти трёхсторонние договорённости являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

10 ноября 2020 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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