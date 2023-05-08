Посол Антонов: США угрожали аннулированием паспортов американским ветеранам Второй мировой

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти Соединённых Штатов угрожали американским ветеранам Второй мировой войны, которые изъявляли желание поехать на День Победы в Москву, аннулировать их паспорта.

По словам Антонова, Вашингтон уже второй год подряд срывает поездку американских участников Второй мировой войны на Парад Победы.

Он добавил, что американские власти оказывают на ветеранов давление.

«Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — приводит слова Антонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию, где примет участие в праздновании Дня Победы.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая также посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.