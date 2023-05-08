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Госдеп — о словах Буданова о россиянах: США не поощряют убийство мирных граждан

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать российских граждан по всему миру.
Госдеп — о словах Буданова о россиянах: США не поощряют убийство мирных граждан
  • AP

«Мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира», — цитирует его ТАСС.

Пател добавил, что Вашингтон намерен придерживаться такой позиции всегда.

Ранее Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

Так он прокомментировал теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут очень внимательно отслеживать реакцию Европы и США, особенно США, на заявление Буданова.

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