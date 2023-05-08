Госдеп — о словах Буданова о россиянах: США не поощряют убийство мирных граждан
- AP
«Мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира», — цитирует его ТАСС.
Пател добавил, что Вашингтон намерен придерживаться такой позиции всегда.
Ранее Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
Так он прокомментировал теракт, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут очень внимательно отслеживать реакцию Европы и США, особенно США, на заявление Буданова.