Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

«Украина сегодня — это террористическое фашистское государство, которое представляет опасность не только для своих соседей, но и для всего мирового сообщества», — подчеркнула сенатор.

По её словам, Украина является «взращённым США государством».

«Политическая и военная распущенность нынешней Украины, украинской власти требуют срочной реакции международной общественности, в том числе и ООН», — заключила собеседница RT.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать реакцию США и Европы на заявление Буданова.