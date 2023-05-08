Сенатор Ковитиди: Украина представляет опасность для мирового сообщества
- РИА Новости
«Украина сегодня — это террористическое фашистское государство, которое представляет опасность не только для своих соседей, но и для всего мирового сообщества», — подчеркнула сенатор.
По её словам, Украина является «взращённым США государством».
«Политическая и военная распущенность нынешней Украины, украинской власти требуют срочной реакции международной общественности, в том числе и ООН», — заключила собеседница RT.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать реакцию США и Европы на заявление Буданова.