Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова прокомментировала заявление главы ГУР об убийстве россиян «в любой точке мира»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».
Захарова прокомментировала заявление главы ГУР об убийстве россиян «в любой точке мира»
  • РИА Новости

Как напомнила Захарова в своём Telegram, таким образом Буданов в интервью Yahoo News ответил на вопрос о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной.

«Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины», — заявил он.

По мнению Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — подчеркнула она.

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что целью терактов, организованных террористическим киевским режимом, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить