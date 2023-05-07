Захарова прокомментировала заявление главы ГУР об убийстве россиян «в любой точке мира»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

Как напомнила Захарова в своём Telegram, таким образом Буданов в интервью Yahoo News ответил на вопрос о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной.

«Всё, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины», — заявил он.

По мнению Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — подчеркнула она.

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что целью терактов, организованных террористическим киевским режимом, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду.