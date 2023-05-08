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МИД КНР: ЕС нарушит доверие и сотрудничество с Китаем в случае введения санкций

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Евросоюз нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая в случае, если введёт санкции против компаний КНР за якобы оказанную помощь России, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
МИД КНР: ЕС нарушит доверие и сотрудничество с Китаем в случае введения санкций
  • РИА Новости

«Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат призвал Европу «не идти по ошибочному пути», иначе Китай будет вынужден защищать свои права и интересы.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний.

В МИД КНР подчеркнули, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран.

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