МИД КНР: ЕС нарушит доверие и сотрудничество с Китаем в случае введения санкций
- РИА Новости
«Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьёзно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат призвал Европу «не идти по ошибочному пути», иначе Китай будет вынужден защищать свои права и интересы.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний.
В МИД КНР подчеркнули, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран.