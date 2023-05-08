Американский журналист Хинкл заявил, что Такера Карлсона уволили из-за Зеленского
Об этом он написал в Twitter.
«Увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — говорится в сообщении.
Хинкл также добавил, что получил такое подтверждение «от надёжного источника».
В конце апреля телеканал Fox News объявил об уходе телеведущего Такера Карлсона.
Позже президент США Джо Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона.