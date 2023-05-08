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Американский журналист Хинкл заявил, что Такера Карлсона уволили из-за Зеленского

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Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Twitter.

«Увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — говорится в сообщении.

Хинкл также добавил, что получил такое подтверждение «от надёжного источника».

В конце апреля телеканал Fox News объявил об уходе телеведущего Такера Карлсона.

Позже президент США Джо Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона.

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