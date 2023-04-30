Президент США Джо Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News телеведущего Такера Карлсона.

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа ещё не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — отметил президент.

Некоторые в аудитории посмеялись, в то время как кто-то выразил возмущение данной фразой.

«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что видеообращение в Twitter Карлсона, покинувшего недавно телеканал Fox News, собрало больше просмотров, чем видеоролик Байдена о его решении вновь баллотироваться на пост президента США.

Карлсон заявил, что в медиа США действует запрет на обсуждение важных тем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить