Президент США Джо Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона

Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News телеведущего Такера Карлсона.

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа ещё не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — отметил президент.

Некоторые в аудитории посмеялись, в то время как кто-то выразил возмущение данной фразой.

«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что видеообращение в Twitter Карлсона, покинувшего недавно телеканал Fox News, собрало больше просмотров, чем видеоролик Байдена о его решении вновь баллотироваться на пост президента США.

Карлсон заявил, что в медиа США действует запрет на обсуждение важных тем.