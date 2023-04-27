Экс-ведущий Fox Карлсон: в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем
Об этом пишет РИА Новости.
«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы», — сказал Карлсон.
По его словам, дискуссии об этом не разрешены в медиа Соединённых Штатов.
Ранее Карлсон заявил, что отлично проводит время после увольнения с телеканала.
По словам журналиста, он на протяжении семи лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован уходом Карлсона с телеканала Fox News.
Он отметил, что Карлсон — очень хороший человек и очень талантливый.
Также Трамп отметил высокие рейтинги телеведущего.