Экс-ведущий Fox Карлсон: в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем

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Телеведущий Такер Карлсон в своём первом видеообращении в Twitter после ухода с канала Fox News заявил, что в медиа США действует запрет на обсуждение важных тем.

Об этом пишет РИА Новости.

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы», — сказал Карлсон.

По его словам, дискуссии об этом не разрешены в медиа Соединённых Штатов.

Ранее Карлсон заявил, что отлично проводит время после увольнения с телеканала.

По словам журналиста, он на протяжении семи лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован уходом Карлсона с телеканала Fox News.

Он отметил, что Карлсон — очень хороший человек и очень талантливый.

Также Трамп отметил высокие рейтинги телеведущего.

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