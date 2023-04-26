Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что отлично проводит время после увольнения с телеканала.

«Пока всё отлично», — сказал он в комментарии Daily Mail.

По словам журналиста, он на протяжении семи лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, бывший ведущий пошутил, что его ждут «закуски».

24 апреля стало известно, что Карлсон уходит с телеканала Fox News.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован уходом журналиста.

По данным Politico, в Пентагоне уход Карлсона с Fox News прокомментировали фразой «скатертью дорога».