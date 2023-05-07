Американский политик Лейк призвала не отправлять деньги Киеву для завершения конфликта

Американский политик, бывший губернатор Аризоны Кари Лейк призвала не отправлять деньги Киеву для завершения конфликта.

Слова Лейк приводит издание Newsweek.

По её мнению, американской стороне необходимо добиваться переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для достижения мира.

«Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина», — заявила она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.