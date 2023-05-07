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Глава МИД Турции Чавушоглу: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 на Украину

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk заявил, что Соединённые Штаты предлагали Анкаре отправить имеющиеся у неё зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства на Украину, однако турецкая сторона отказалась от этого.
Глава МИД Турции Чавушоглу: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 на Украину
  • РИА Новости

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя», — цитирует министра РИА Новости.

Также он заявил, что Соединённые Штаты предлагали Турции предоставить им контроль над С-400.

По словам Чавушоглу, если бы Турция была покладистой, то «не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас».

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара призывает западные страны объединить усилия для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.

В феврале директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.

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