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Дипломат Пилипсон: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка С-400

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Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.

Пилипсон отметил, что данный «чувствительный» вопрос предусматривает поддержание определённой информационной гигиены в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам — своим и заказчика.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — передаёт его слова РИА Новости.

В ноябре министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 готовы к использованию в республике в случае необходимости.

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