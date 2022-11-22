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Глава Минобороны Турции: Анкара готова использовать российские С-400 в случае угрозы

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Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 готовы к использованию в Турции в случае необходимости, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Глава Минобороны Турции: Анкара готова использовать российские С-400 в случае угрозы
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом сообщает телеканал NTV.

«С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где установить ПВО нашей страны, и пойдём и установим её», — заявил Акар.

Он также рассказал, что Анкара прилагает усилия для покупки истребителей F-16 у Соединённых Штатов.

Ранее председатель комитета по международным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявлял, что планы Турции продолжить приобретать российские С-400 являются нарушением режима американских санкций.

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