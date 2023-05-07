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DWN: провокации Польши против России могут привести к мировой войне и миллионам погибших

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Обозреватель Рональд Баразон заявил, что Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведёт к катастрофическим последствиям.

Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten

«Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне», — говорится в статье.

По словам автора, союзники Польши не понимают, какую опасную игру затеяла Варшава.

Баразон добавил, что новая мировая война приведёт к гибели миллионов людей, а большая часть территорий станет непригодной для жизни.

«И это не принесёт триумф польским разжигателям войны», — сказал обозреватель.

Ранее в МИД России заявили, что Польша превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего.

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