Песков заявил, что двусторонние отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего

Короткая ссылка
Двусторонние отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего из-за русофобии, которая охватила умы польских властей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждёт. А польские власти, по всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией», — сказал он.

По мнению Пескова, это лишает правительство Польши возможности совершать какие-то внятные действия, что не может оставаться без последствий.

29 апреля Медведев заявил, что соцсеть Twitter ограничила показ его публикации о Польше.

Он подчеркнул, что записи с призывом уничтожить Россию ограничению не подвергаются.

Политик также отметил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, но при таком сценарии пострадают российские граждане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить