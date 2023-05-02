Песков заявил, что двусторонние отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего

Двусторонние отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего из-за русофобии, которая охватила умы польских властей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждёт. А польские власти, по всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией», — сказал он.

По мнению Пескова, это лишает правительство Польши возможности совершать какие-то внятные действия, что не может оставаться без последствий.

29 апреля Медведев заявил, что соцсеть Twitter ограничила показ его публикации о Польше.

Он подчеркнул, что записи с призывом уничтожить Россию ограничению не подвергаются.

Политик также отметил, что Москве нет смысла продолжать отношения с Варшавой, пока у власти в Польше находятся русофобы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, но при таком сценарии пострадают российские граждане.