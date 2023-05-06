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В ДТП в турецком Хатае погибли 12 человек

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В результате ДТП с грузовиком в провинции Хатай на юго-востоке Турции погибли 12 человек. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Отмечается, что грузовой автомобиль протаранил ряд автомобилей, стоявших в очереди у АЗС. В результате ЧП загорелся сам грузовик и два микроавтобуса.

«12 наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости слова турецкого министра.

Ранее стало известно, что в результате падения туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики погибли 18 человек, более 30 получили ранения.

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