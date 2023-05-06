В ДТП в турецком Хатае погибли 12 человек
Отмечается, что грузовой автомобиль протаранил ряд автомобилей, стоявших в очереди у АЗС. В результате ЧП загорелся сам грузовик и два микроавтобуса.
«12 наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости слова турецкого министра.
Ранее стало известно, что в результате падения туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики погибли 18 человек, более 30 получили ранения.