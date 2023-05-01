При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибли 18 человек

Короткая ссылка
В результате падения туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики погибли 18 человек, более 30 получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции, автобус направлялся из Гвадалахары в Ринкон де Гуайябитос и упал в овраг на шоссе.

«Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин», — говорится в сообщении прокуратуры штата.

Уточняется, что 33 пострадавших госпитализировали.

В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс ранее сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.

До этого американские власти подали иск в суд к железнодорожной компании-оператору Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить