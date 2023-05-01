При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибли 18 человек
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции, автобус направлялся из Гвадалахары в Ринкон де Гуайябитос и упал в овраг на шоссе.
«Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин», — говорится в сообщении прокуратуры штата.
Уточняется, что 33 пострадавших госпитализировали.
В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс ранее сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.
До этого американские власти подали иск в суд к железнодорожной компании-оператору Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.