При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибли 18 человек

В результате падения туристического автобуса в овраг в штате Наярит на западе Мексики погибли 18 человек, более 30 получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции, автобус направлялся из Гвадалахары в Ринкон де Гуайябитос и упал в овраг на шоссе.

«Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин», — говорится в сообщении прокуратуры штата.

Уточняется, что 33 пострадавших госпитализировали.

В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс ранее сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.

До этого американские власти подали иск в суд к железнодорожной компании-оператору Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.