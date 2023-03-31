Власти США подали в суд из-за крушения поезда с химикатами в Огайо

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Американские власти подали иск в суд на железнодорожную компанию-оператора Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.
Власти США подали в суд из-за крушения поезда с химикатами в Огайо
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иск, поданный по запросу американского Агентства по охране окружающей среды.

«Истец — США — просит суд привлечь ответчика к ответственности за незаконное загрязнение акватории страны и гарантировать, что он оплатит полную стоимость очищения окружающей среды», — отмечается в документе.

В рамках иска американские власти требуют от компании финансового возмещения, устранения последствий экологической катастрофы, а также обеспечения безопасности дальнейших перевозок химических веществ.

Ранее жители Огайо подали иск против ж/д оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами.

В феврале товарный поезд, который перевозил опасные химические вещества, сошёл с рельсов и загорелся в американском штате Огайо.

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