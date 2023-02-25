Жители Огайо подали иск против ж/д-оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами
Об этом сообщает РИА Новости.
Цель иска направлена на привлечение оператора железной дороги к ответственности и возмещение финансового ущерба всем пострадавшим в радиусе 30 миль от места происшествия.
Отмечается, что в течение нескольких дней после аварии жители жаловались на головокружение, одышку и раздражение глаз, характерные при отравлении химическими веществами.
«Жителям пришлось покинуть свои дома и предприятия», — говорится в сообщении.
Ранее в США вагон с химическими веществами сошёл с рельсов.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.