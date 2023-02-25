Жители Огайо подали иск против ж/д-оператора за ущерб от крушения поезда с химикатами

Юридическая фирма Johnson and Johnson и адвокатская контора Hagens Berman подали коллективный иск о возмещении ущерба против копании Norfolk Southern в связи с крушением поезда с опасными химикатами в штате Огайо.

Об этом сообщает РИА Новости.

Цель иска направлена на привлечение оператора железной дороги к ответственности и возмещение финансового ущерба всем пострадавшим в радиусе 30 миль от места происшествия.

Отмечается, что в течение нескольких дней после аварии жители жаловались на головокружение, одышку и раздражение глаз, характерные при отравлении химическими веществами.

«Жителям пришлось покинуть свои дома и предприятия», — говорится в сообщении.

Ранее в США вагон с химическими веществами сошёл с рельсов.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США замалчивают последствия техногенной катастрофы в Огайо.