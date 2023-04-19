В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой

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В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.
В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой
  • Gettyimages.ru
  • © Christoph Reichwein/picture alliance

«Вагоны-цистерны сошли с рельсов на путепроводе Вуд-Ривер Фиби Голдберг; утечки не обнаружено», — приводит РИА Новости сообщение Edwardsville Intelligencer.

Ранее в американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся.

До этого американские власти подали иск в суд на железнодорожную компанию-оператора Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.

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