В Иллинойсе сошёл с рельсов поезд с серной кислотой

В городе Вуд-Ривер штата Иллинойс сошёл с рельсов поезд с серной кислотой, утечки нет.

«Вагоны-цистерны сошли с рельсов на путепроводе Вуд-Ривер Фиби Голдберг; утечки не обнаружено», — приводит РИА Новости сообщение Edwardsville Intelligencer.

Ранее в американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся.

До этого американские власти подали иск в суд на железнодорожную компанию-оператора Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.