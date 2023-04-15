В США поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся

В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся.

Как уточняет Fox News, инцидент произошёл в Роквуде, на центральной железной дороге штата.

«Поезд сошёл с рельсов... к северу от Роквуда, опасные материалы, пожалуйста, держитесь подальше!» — цитирует телеканал заявление пожарной и спасательной службы Роквуда.

Ранее американские власти подали иск в суд на железнодорожную компанию-оператора Norfolk Southern в связи со сходом с рельсов в феврале вагонов поезда с опасными химическими веществами в штате Огайо.