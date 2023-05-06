МИД России возложил ответственность за теракт против Прилепина на Украину и Запад
- РИА Новости
«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — говорится в заявлении в Telegram.
Дипломаты подчеркнули, что молчание профильных международных организаций в связи с терактом недопустимо.
Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.