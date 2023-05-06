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МИД России возложил ответственность за теракт против Прилепина на Украину и Запад

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Ответственность за теракт в отношении сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина лежит не только на руководстве Украины, но также и на её западных покровителях, в первую очередь США.
МИД России возложил ответственность за теракт против Прилепина на Украину и Запад
  • РИА Новости

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — говорится в заявлении в Telegram.

Дипломаты подчеркнули, что молчание профильных международных организаций в связи с терактом недопустимо.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.

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