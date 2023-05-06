Полиция Лондона проводит крупную операцию в связи с протестами антимонархистов
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«В центре Лондона проводится крупная полицейская операция. Мы произвели ряд арестов в районе улицы Карлтон Хаус Террас», — приводит РИА Новости сообщение полиции в Twitter.
Отмечается, что люди были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.
В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.