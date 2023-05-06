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Полиция Лондона проводит крупную операцию в связи с протестами антимонархистов

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Лондонская полиция проводит в центре города масштабные аресты в связи с протестными акциями антимонархистов.
Полиция Лондона проводит крупную операцию в связи с протестами антимонархистов
  • AP
  • © Scott Garfitt

«В центре Лондона проводится крупная полицейская операция. Мы произвели ряд арестов в районе улицы Карлтон Хаус Террас», — приводит РИА Новости сообщение полиции в Twitter.

Отмечается, что люди были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.

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