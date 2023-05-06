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Бастрыкин: СК устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима ударить по Кремлю

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Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК устанавливает все обстоятельства попытки киевского режима нанести удар по Кремлю.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал председатель СК России.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ответ России на атаку дронов на Кремль последует, он должен быть соразмерным

Также китайское издание Global Times отметило, что Киев пересёк опасную красную линию атакой беспилотников на Кремль.

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