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Полиция Сербии обнаружила у устроившего стрельбу в Младеноваце автомат и боеприпасы

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Полиция Сербии обнаружила в домах у устроившего стрельбу в Младеноваце автомат, карабин, пистолет и боеприпасы, а также четыре ручные гранаты.
Полиция Сербии обнаружила у устроившего стрельбу в Младеноваце автомат и боеприпасы
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

«При обыске на даче подозреваемого в Шевшине полиция обнаружила карабин с оптикой, пистолет, сигнальный пистолет, два глушителя, охотничий нож и другое оружие, 164 пули разного калибра, 13 охотничьих патронов, 12 патронов, четыре сигнальные пули и 25 патронов к карабину», — говорится на сайте МВД Сербии.

Также при обыске дома и подсобных помещений в посёлке Виниште полиция обнаружила четыре ручные гранаты, несколько ящиков с патронами к пистолету, несколько патронов к винтовке.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.

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