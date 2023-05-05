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Вучич: подозреваемый в стрельбе в Младеноваце был в одежде с нацистской символикой

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.
Вучич: подозреваемый в стрельбе в Младеноваце был в одежде с нацистской символикой
  • AP
  • © Armin Durgut

«Этого, когда задерживали, спрашивают: «Почему ты убил людей?» А на нём надета майка с приветствием Гитлеру... В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принёс этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр», — цитирует РИА Новости Вучича.

Ранее Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.

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