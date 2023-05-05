Боррель: ЕС предпочёл бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину

Европейские страны предпочли бы потратить бюджетные средства на социальную политику, но приходится отдавать их Украине.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора», — цитирует его РИА Новости.

Боррель отметил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас нет.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейская комиссия выделит ещё €1,5 млрд на производство боеприпасов для киевского режима.

СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики ЕС, который намерен сделать производство оружия одним из приоритетных направлений развития своей экономики.