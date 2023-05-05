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Лавров заявил, что Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях.
Лавров заявил, что Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Что касается рупий, это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков и нам нужно использовать их, эти рупии должны быть переведены (конвертированы) в другие валюты, сейчас это обсуждается», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.

4 мая Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

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