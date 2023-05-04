Лавров прибыл в Гоа для участия в СМИД ШОС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что главы ведомств обсудят вопросы содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется 3–4 июля в Нью-Дели.

У российского министра иностранных дел пройдёт ряд двусторонних встреч — с коллегами из Индии, Пакистана и КНР.

29 апреля Лавров сообщил, что всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.

По его словам, в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.