Лавров прибыл в Гоа для участия в СМИД ШОС
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что главы ведомств обсудят вопросы содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется 3–4 июля в Нью-Дели.
У российского министра иностранных дел пройдёт ряд двусторонних встреч — с коллегами из Индии, Пакистана и КНР.
29 апреля Лавров сообщил, что всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.
По его словам, в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.