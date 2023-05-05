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Грузоперевозчики в Польше ограничили движение фур на границе с Украиной

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Польские грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства.
Грузоперевозчики в Польше ограничили движение фур на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию, это привело к образованию очереди из нескольких сотен грузовиков.

Пресс-секретарь палаты таможенной администрации в Люблине Михала Деруса отметил, что возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков.

«Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдаётся машинам, которые перевозят опасные товары», — сказал Дерус.

По данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже 3200 фур.

Уточняется, что блокирующие проезд демонстранты таким образом хотят добиться возвращения системы получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена ранее из-за ситуации на Украине.

Ранее Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

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