Грузоперевозчики в Польше ограничили движение фур на границе с Украиной
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию, это привело к образованию очереди из нескольких сотен грузовиков.
Пресс-секретарь палаты таможенной администрации в Люблине Михала Деруса отметил, что возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков.
«Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдаётся машинам, которые перевозят опасные товары», — сказал Дерус.
По данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже 3200 фур.
Уточняется, что блокирующие проезд демонстранты таким образом хотят добиться возвращения системы получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена ранее из-за ситуации на Украине.
Ранее Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.