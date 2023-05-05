Вучич поручил МВД Сербии ужесточить правила хранения оружия

Президент Сербии Александр Вучич поручил МВД подготовить изменения в закон об оружии, ужесточив правила его хранения.

«Правительство поручает МВД подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия, а для тех, кто не исполняет эти условия, ввести обязательный выкуп оружия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел Сербии подтвердило информацию о задержании подозреваемого в стрельбе и убийстве восьми человек в муниципалитете Младеновац.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.