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Вучич поручил МВД Сербии ужесточить правила хранения оружия

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Президент Сербии Александр Вучич поручил МВД подготовить изменения в закон об оружии, ужесточив правила его хранения.
Вучич поручил МВД Сербии ужесточить правила хранения оружия
  • AP
  • © Armin Durgut

«Правительство поручает МВД подготовить изменения в закон об оружии и боеприпасах, которые бы ужесточили условия хранения короткоствольного огнестрельного оружия, а для тех, кто не исполняет эти условия, ввести обязательный выкуп оружия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел Сербии подтвердило информацию о задержании подозреваемого в стрельбе и убийстве восьми человек в муниципалитете Младеновац.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал данное нападение террористическим актом.

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