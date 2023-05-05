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Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство

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Американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о беспокойстве по поводу потери доминирования США на мировой арене.
Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.

«И республиканцы, и демократы всё больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене», — говорится в статье.

Отмечается, что США, вместо того чтобы стремиться повысить собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию путём подавления Китая.

Ранее экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Соединённые Штаты теряют своё глобальное влияние из-за объединения других стран.

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что политика Белого дома во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.

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