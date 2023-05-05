Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство
- AP
- © Mark Schiefelbein
Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.
«И республиканцы, и демократы всё больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене», — говорится в статье.
Отмечается, что США, вместо того чтобы стремиться повысить собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию путём подавления Китая.
Ранее экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Соединённые Штаты теряют своё глобальное влияние из-за объединения других стран.
Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что политика Белого дома во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом скоро приведёт США к третьей мировой войне.