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WSJ: Байден заменит главу Объединённого комитета начальников штабов Милли

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Президент США Джо Байден решил заменить главу Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли и назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна — младшего.
WSJ: Байден заменит главу Объединённого комитета начальников штабов Милли
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Хотя председательство не следует строгой ротации, маловероятно, что Байден выберет другого генерала армии в качестве преемника генерала Милли», — отмечает издание.

Ранее Милли заявил, что украинские военные прямо сейчас могут начать наступательные операции в зоне СВО, и выразил мнение, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.

Он также отмечал, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.

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