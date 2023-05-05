WSJ: Байден заменит главу Объединённого комитета начальников штабов Милли

Президент США Джо Байден решил заменить главу Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли и назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна — младшего.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Хотя председательство не следует строгой ротации, маловероятно, что Байден выберет другого генерала армии в качестве преемника генерала Милли», — отмечает издание.

Ранее Милли заявил, что украинские военные прямо сейчас могут начать наступательные операции в зоне СВО, и выразил мнение, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.

Он также отмечал, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.