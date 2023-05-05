WSJ: Байден заменит главу Объединённого комитета начальников штабов Милли
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Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Хотя председательство не следует строгой ротации, маловероятно, что Байден выберет другого генерала армии в качестве преемника генерала Милли», — отмечает издание.
Ранее Милли заявил, что украинские военные прямо сейчас могут начать наступательные операции в зоне СВО, и выразил мнение, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.
Он также отмечал, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.