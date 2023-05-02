Глава КНШ США Милли считает реальным риск эскалации между НАТО и Россией

Вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна, считает председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

Об этом он заявил в беседе с редактором журнала Foreign Affairs.

Военачальник констатировал, что никто не заинтересован в войне между Россией и НАТО или Соединёнными Штатами.

«Тем не менее возможность эскалации вполне реальна», — отметил Милли.

Последствия подобного вооружённого конфликта были бы разрушительными для обеих сторон, подчеркнул он.

Милли также выразил мнение, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.