Глава КНШ США Милли считает реальным риск эскалации между НАТО и Россией
- AP
- © /Olivier Matthys
Об этом он заявил в беседе с редактором журнала Foreign Affairs.
Военачальник констатировал, что никто не заинтересован в войне между Россией и НАТО или Соединёнными Штатами.
«Тем не менее возможность эскалации вполне реальна», — отметил Милли.
Последствия подобного вооружённого конфликта были бы разрушительными для обеих сторон, подчеркнул он.
Милли также выразил мнение, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.