Генерал США Милли заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2023 году

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли выступил с мнением, что конфликт вокруг Украины не завершится в 2023 году.

По его словам, ни одна из сторон не сможет достичь своих политических целей в текущем году.

«И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это (окончание конфликта. — RT) произойдёт в этом году», — сказал Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

Ранее обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман заявил, что преодолеть разногласия между Киевом и Москвой будет очень сложно, но не стоит отвергать идею о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении этого конфликта.