FT: Китай может сыграть решающую роль в прекращении конфликта на Украине

Преодолеть разногласия между Киевом и Москвой будет очень сложно, но не стоит отвергать идею о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении этого конфликта.

Об этом пишет обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман.

Он отметил, что по разным причинам Украина, Россия, США, Европа и сам Китай потенциально заинтересованы в участии Пекина в решении конфликта.

«Китай потратил десятилетия, пытаясь укрепить своё влияние в Европе», — пишет автор.

Он добавляет, что при этом «безграничное» партнёрство с Россией убедило многих европейцев в том, что Пекин теперь тоже представляет угрозу.

«Лучший способ для Пекина восстановить свою репутацию в Европе — сыграть заметную и позитивную роль в прекращении войны», — говорится в статье.

21 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.