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Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ощущает себя не дипломатом, а министром обороны ЕС.
Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Соответствующее заявление он сделал на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

«Я всё больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что на Украине «не время для разговоров о мире».

Ранее Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

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