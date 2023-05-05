Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом
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Соответствующее заявление он сделал на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.
«Я всё больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что на Украине «не время для разговоров о мире».
Ранее Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.