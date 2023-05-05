Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ощущает себя не дипломатом, а министром обороны ЕС.

Соответствующее заявление он сделал на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

«Я всё больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что на Украине «не время для разговоров о мире».

Ранее Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.