Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку фермеров со стороны Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку венгерских фермеров со стороны Еврокомиссии.

«В Брюсселе сказали, что выделят €100 млн на поддержку фермеров. Этому мы, конечно, не верим, потому что они обычно не говорят правды, когда речь идёт о деньгах: сначала обещают, а потом не отдают», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, ситуация с украинскими сельхозпродуктами в Центральной Европе учит «всегда полагаться на свои силы» в защите собственных интересов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины.

Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.