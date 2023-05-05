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Белый дом: США будут инициативно проводить политику сдерживания на Ближнем Востоке

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США намерена инициативно проводить политику сдерживания на Ближнем Востоке.

Об этом пишет РИА Новости.

«Соединённые Штаты будут инициативно сдерживать угрозы, защищать свой народ, собственные интересы и оказывать содействие обороне наших партнёров в регионе», — заявил он.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования, хотя давно уже утратил нейтральный статус.

По его словам, вместо того, чтобы помогать восстанавливать политический горизонт, США и ЕС продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы.

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