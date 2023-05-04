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The Sun: Британия направила фрегат в Северное море для наблюдения за российскими кораблями

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Великобритания направила фрегат Type 23 в Северное море для наблюдения за российскими кораблями, которые, как утверждается, подошли близко к Британским островам. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источник в Минобороны.

«Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании», — говорится в заявлении.

По данным газеты, у Британии «дежурят» пять российских кораблей и два судна поддержки, все они якобы оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

В марте главком ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен выразил обеспокоенность деятельностью российских подлодок в Северной Атлантике.

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