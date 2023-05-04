The Sun: Британия направила фрегат в Северное море для наблюдения за российскими кораблями
«Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, затаившейся опасно близко к Великобритании», — говорится в заявлении.
По данным газеты, у Британии «дежурят» пять российских кораблей и два судна поддержки, все они якобы оснащены крылатыми ракетами «Калибр».
В марте главком ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен выразил обеспокоенность деятельностью российских подлодок в Северной Атлантике.