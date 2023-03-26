Главком ВМС Норвегии Андерсен обеспокоен современными подлодками ВМФ России
- РИА Новости
Речь идёт об атомных подводных лодках «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий».
Андерсен в беседе с TV2 отметил, что эти суда «современные, бесшумные и оснащены современными ракетами».
По его оценкам, они могут представлять угрозу стратегическим целям в США и Европе.
Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.