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Главком ВМС Норвегии Андерсен обеспокоен современными подлодками ВМФ России

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Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен выразил обеспокоенность деятельностью российских подлодок в Северной Атлантике.
Главком ВМС Норвегии Андерсен обеспокоен современными подлодками ВМФ России
  • РИА Новости

Речь идёт об атомных подводных лодках «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий».

Андерсен в беседе с TV2 отметил, что эти суда «современные, бесшумные и оснащены современными ракетами».

По его оценкам, они могут представлять угрозу стратегическим целям в США и Европе.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

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