Главком ВМС Норвегии Андерсен обеспокоен современными подлодками ВМФ России

Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен выразил обеспокоенность деятельностью российских подлодок в Северной Атлантике.

Речь идёт об атомных подводных лодках «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий».

Андерсен в беседе с TV2 отметил, что эти суда «современные, бесшумные и оснащены современными ракетами».

По его оценкам, они могут представлять угрозу стратегическим целям в США и Европе.

Ранее российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.