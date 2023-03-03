Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
«Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета успешно поразила назначенную цель, расположенную в Хабаровском крае.
Дальность стрельбы превысила 1000 километров.
Ранее корабельная группа ТОФ провела учения на Камчатке.
Также корвет ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов» поразил учебную цель в акватории Японского моря.